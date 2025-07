LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | resiste il 17.49 di Henderson tra poco in pista Longo Borghini

Segui con entusiasmo la tappa odierna del Giro d’Italia Femminile 2025, un evento ricco di emozioni e sfide mozzafiato. La lotta per la leadership si infiamma: Henderson resiste, mentre nuove protagoniste come Niedermaier e Wiebes si fanno avanti. Non perdere gli aggiornamenti in tempo reale e scopri chi domani conquisterà il podio! Restate sintonizzati, l’azione è appena iniziata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43 La tedesca Antonia Niedermaier potrebbe insidiare le prime posizioni. La corritrice della (CANYONSRAM zondacrypto) ha fatto registrare un 11.17 all’intermedio. 13.41 La francese Juliette Labous (FDJ – SUEZ) chiude in 18.13, sesta posizione per lei. 13.39 Lorena Wiebes ottiene l’ottava casella provvisoria con un buon 18.17. 13.37 Resiste il 17.49 della britannica Anna Henderson, la quale ha vinto la cronometro a squadre di Barcellona nella Vuelta di maggio. 13.34 Ricordiamo che la campionessa in carica Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) partirà come ultima ciclista alle 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: resiste il 17.49 di Henderson, tra poco in pista Longo Borghini

