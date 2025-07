Mel B e Geri Halliweel dissapori e veleni Cosa è successo dopo il matrimonio di Scary Spice

Da allora, le tensioni tra Mel B e Geri Halliwell sembrano aver lasciato il passato alle spalle, dando vita a una saga di dissapori e veleni che dividono ancora i fan. La domanda è: cosa ha scatenato questa rottura definitiva tra le due iconiche Spice Girls? Scopriamo i retroscena e i dettagli di un triangolo emotivo che ha segnato la fine di un'epoca musicale indimenticabile.

Roma, 6 luglio 2025 – C’erano una volta le Spice Girls. Oggi si parla invece dei rapporti che sono tutt’altro che idilliaci tra due delle componenti della storica girl band britannica. Tra Mel B e Geri Halliwell non corre buon sangue e lo dimostra il fatto che non solo ‘Ginger Spice’ non fosse presente al matrimonio di ‘Scary Space’, ma che non appaia nemmeno tra i commenti di auguri sotto al post su Instagram con la foto delle nozze di Melanie, che sono state celebrate nella cattedrale di St.Paul. E’un’assenza che pesa quella di Geri. Mentre le altre Spice hanno fatto alla coppia i loro migliori auguri, o star come Heidi Klum e Kerry Katona si sono congratulate con la ex cantante 50enne, il commento della ‘rossa’ del gruppo non è arrivato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net