Wimbledon quando gioca Sinner contro Dimitrov | l’azzurro ancora sul centrale

Il torneo di Wimbledon entra nel vivo e l’attesa cresce: Jannik Sinner si prepara ad affrontare Grigor Dimitrov negli ottavi di finale, un vero banco di prova dopo i primi turni agevoli. La sfida, in programma lunedì 7 luglio sul centrale, promette emozioni intense e potrebbe segnare una svolta importante nella corsa al titolo. Per gli appassionati italiani, è un momento da non perdere: tre tennisti azzurri sono pronti a scrivere la storia sul verde londinese.

Per tanti sarà il primo “vero” test a Wimbledon dopo i primi tre turni “agevoli” (l’ultimo contro Martinez giocato sabato ). Jannik Sinner si prepara ad affrontare Grigor Dimitrov agli ottavi di finale e lo farà lunedì 7 luglio, giornata in cui scenderanno in campo anche altri due italiani. Saranno infatti tre i tennisti azzurri impegnati nella seconda settimana del torneo londinese: oltre a Sinner, in campo anche Flavio Cobolli contro Marin Cilic e Lorenzo Sonego contro Ben Shelton. Cobolli in campo alle 12 – Tutti in campo lunedì, ma tutti su campi diversi e a orari differenti. Flavio Cobolli sarà il primo dei tre a scendere in campo: l’azzurro sfiderà Marin Cilic a partire dalle ore 12:00 sul Campo numero 2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it