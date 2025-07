La Fondazione Lilly ha finanziato senza scopo di lucro numerose borse di studio nella ricerca scientifica e di base nel settore sanitario

La Fondazione Lilly Italia si conferma protagonista nel sostegno alla ricerca e alla formazione nel settore sanitario, investendo oltre 1,5 milioni di euro per plasmare i futuri leader del Servizio Sanitario Nazionale. Un impegno decennale che punta a innovare la salute pubblica e a rafforzare le competenze di una nuova generazione di ricercatori. Un passo deciso verso un sistema sanitario più efficace e sostenibile.

R oma, 2 lug. (askanews) – Un investimento strategico di oltre 1,5 milioni di euro per formare una nuova generazione di ricercatori in grado di guidare la trasformazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). È il cuore del piano decennale con cui la Fondazione Lilly per l’Italia rilancia la propria missione, rafforzando l’impegno nella formazione avanzata e nella costruzione di competenze ad alto impatto per la salute pubblica. Leggi anche › Lombardia eccellenza sanitaria? È maglia nera per l’accesso all’aborto Federico Villa, Direttore Generale Fondazione Lilly, ha dichiarato: “Il rilancio della Fondazione Lilly arriva dopo 50 anni, durante i quali la Fondazione ha finanziato senza scopo di lucro numerose borse di studio nella ricerca scientifica e di base. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La Fondazione Lilly ha finanziato senza scopo di lucro numerose borse di studio nella ricerca scientifica e di base nel settore sanitario.

