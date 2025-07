Ceccarini rivela | Ederson e Frattesi alla Juventus? Ecco come stanno le cose

Il mercato della Juventus si infiamma con voci sensazionali su Ederson e Frattesi, due talenti che potrebbero rivoluzionare il centrocampo bianconero. Secondo l’esperto Niccolò Ceccarini, gli incontri e le trattative sono in pieno fermento, alimentando speranze e suspense tra tifosi e addetti ai lavori. Ma quale sarà il vero futuro di questi calciatori? Restate sintonizzati: le ultime novità potrebbero cambiare gli equilibri di Serie A.

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto su Ederson e Frattesi: la situazione riguardante i due centrocampisti. Niccolò Ceccarini nel suo editoriale su TMW ha parlato così del mercato della Juventus e dei nomi per il centrocampo, Frattesi dell’ Inter ed Ederson dell’ Atalanta, che piace agli stessi nerazzurri: LA TRATTATIVA – «La Juventus è sempre attiva anche a centrocampo. Tonali resta il sogno ma i bianconeri si sono da tempo anche su altri profili come Ederson e Frattesi, operazioni davvero complicate. E così la ricerca è ripartita. La Juventus infatti sta valutando anche Bissouma, centrocampista maliano, in forza al Tottenham. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ceccarini rivela: «Ederson e Frattesi alla Juventus? Ecco come stanno le cose»

In questa notizia si parla di: frattesi - ceccarini - ederson - juventus

Ceccarini: Juventus attiva sul mercato, Ederson e Frattesi operazioni complicate; Napoli in pressing su Musah. Si lavora per Juanlu Sanchez. Per la difesa c’è anche Hien. Lucca sempre più vicino. Juventus su Balerdi. E per il centrocampo prende quota l’ipotesi Ederson; Inter, c’è l’ipotesi Zirkzee. Piace anche Bonny. E Nico Paz resta un obiettivo. Juventus, Ederson o Tonali i sogni per il centrocampo. Non solo Gatti e McKennie, presto anche il rinnovo di Savona.

