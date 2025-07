L' Anm prepara la nuova battaglia contro il governo | Sorprese dalle urne

L'Anm si prepara a lanciare una nuova battaglia contro il governo, scuotendo il panorama politico già scosso dalle recenti urne. Le parole di Cesare Parodi, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, non lasciano spazio a interpretazioni: il clamore sulle riforme costituzionali sembra destinato a protrarsi. Ma quali saranno le prossime mosse? La partita è aperta e il dibattito promette ancora sorprese.

"Francamente non vedo nessuna novità uscita ieri. Il governo fin dall'inizio ha spiegato di aver preso un impegno con i propri elettori sulla riforma costituzionale e non ha mai pensato di modificare il testo". Con queste parole il presidente dell' Associazione Nazionale Magistrati (Anm), Cesare Parodi, intervistato da Affaritaliani.it, commenta le parole di ieri del il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, al Forum in Masseria, sulla riforma della Giustizia, aggiungendo che non è sul tavolo un nuovo sciopero dei magistrati. "Un vero dibattito sulla riforma costituzionale in Parlamento di fatto non c'è stato sia per la tempistica sia per i contenuti - aggiunge -.