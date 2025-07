Alla Scala torna in vigore il dress code via shorts e canotte

alla Scala torna in vigore il dress code, riaffermando l’eleganza e il rispetto che da sempre contraddistinguono questo prestigioso teatro. Dopo anni di tolleranza, si ripristinano le semplici regole di buona condotta, che invitano gli spettatori a vestirsi con sobrietà, senza obblighi formali eccessivi. Questo cambiamento mira a preservare l’atmosfera unica dell’opera, garantendo un’esperienza raffinata per tutti. Si tratta di un passo importante per mantenere alta la tradizione e l’immagine della Scala.

Torna in vigore al teatro alla Scala il dress code che ufficialmente non era mai stato cancellato ma negli ultimi anni semplicemente non veniva fatto rispettare. Non si tratta di regole draconiane, tipo obbligo di cravatta o abbigliamento da sera, ma piuttosto di una serie di indicazioni minime elencate anche nei cartelli che sono stati sistemati all'ingresso e in biglietteria: niente canotte, niente pantaloncini corti e neppure infradito. Si tratta di regole che vengono fatte rispettare dalle maschere comunque con una certa dose di buon senso, ma anche con l'avvertimento che chi non entra non si vedrà rimborsare il biglietto.

