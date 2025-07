Frattesi si opera l’Inter che fa? Da Napoli e Atletico ad una Roma defilata

In un intreccio di sogni e ambizioni, la Roma si trova al centro di una settimana intensa, tra rinnovi, trattative e grandi ritorni. Tra i nomi caldi, spicca quello di Davide Frattesi, il talentuoso centrocampista che, dopo aver tentato il salto in un club come l’Inter, sembra ancora più vicino a vestire di nuovo la maglia giallorossa. A questo punto, tutto dipende dalla volontà delle parti e dalle ultime mosse di mercato.

Tanta carne al fuoco per la Roma in questi giorni, tra giocatori in rosa da blindare senza se e senza ma, come uno Svilar tentato dal Galatasaray, e nuovi volti da regalare a Gasperini prima dell’inizio del ritiro estivo. Un nome che continuerà imperterrito ad essere accostato ai giallorossi è quello di Davide Frattesi, il figliol prodigo fuggito dalla capitale per brillare altrove e vicino a ritornarci più volte, senza mai però riuscirci. A gennaio sembravano esserci i margini, ma l’Inter bloccò tutto, ed ora un suo futuro nella Magica appare sempre più sfocato. Prima di tutto però il classe ’99 dovrà affrontare un problema che lo tormenta da tempo: Frattesi si opererà in questi giorni per un’ernia inguinale che gli provoca dolori già dalla gara di ritorno di Champions contro il Barcellona, e che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il ritiro nerazzurro negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Frattesi si opera, l’Inter che fa? Da Napoli e Atletico ad una Roma defilata

In questa notizia si parla di: roma - frattesi - opera - inter

Roma, torna di moda Frattesi: folta concorrenza all’orizzonte - La Roma punta di nuovo su Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 dell'Inter, per rinforzare il proprio centrocampo.

Sommer può davvero lasciare l'Inter! Ecco il punto di Fabrizio Romano, il Galatasaray… ? https://shorturl.at/Dh9Ga Vai su Facebook

Inter, Frattesi si opera di ernia inguinale per tornare al top; Inter, Frattesi si opera: tempi di recupero e mercato, Chivu gli ha parlato; Inter, Frattesi si opera: operazione nei prossimi giorni a Milano.

Inter, Frattesi si opera: tempi di recupero e mercato, Chivu gli ha parlato - Il centrocampista nerazzurro si fermerà per operarsi a un’ernia inguinale, nel frattempo il nuovo allenatore ha voluto tranquillizzarlo spiegandogli che non sarà solo il vice Barella Dopo aver provato ... Scrive calciomercato.com

Inter, Frattesi si opera per tornare al top: sotto i ferri settimana prossima - La stagione 2024/25 è finita e con lei anche la necessità di dover stringere i denti per i tanti impegni, Davide Frattesi tra i giocatori dell'Inter è uno di quelli che può tirare un sospiro di sollie ... Come scrive msn.com