Ritorno a Las Sabinas retrocessa su Rai 2

Ritorno a Las Sabinas torna in prima serata su Rai 2, lasciando la fascia pomeridiana di Rai 1. La soap, interpretata da Gracia e Paloma Molina Montalbo, non ha conquistato il pubblico come sperato, ma prosegue con le ultime puntate. Un nuovo capitolo per questa produzione Disney+ che merita di essere seguito fino alla conclusione. Scopriamo insieme cosa riserva il finale di questa avventura.

Gracia e Paloma Molina Montalbo cambiano casa. Le restanti puntate di Ritorno a Las Sabinas, la soap scelta per sostituire durante l’estate Il Paradiso delle Signore, proseguiranno infatti su Rai 2, abbandonando già da lunedì prossimo la fascia pomeridiana di Rai 1. Partita lo scorso 19 maggio, la soap prodotta da Disney+ non è mai riuscita a fare breccia nel cuore del pubblico, assestandosi sotto il milione di telespettatori nella maggior parte degli appuntamenti trasmessi. Per questo motivo, a partire dal 7 luglio 2025, i restanti 36 episodi andranno in onda con un doppio appuntamento, dal lunedì al venerdì su Rai 2, intorno alle 8. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ritorno a Las Sabinas retrocessa su Rai 2

