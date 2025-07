Beautiful anticipazioni dal 7 al 13 luglio 2025 | Zende vuole completare l’ultima collezione di Eric

Scopri le sorprendenti anticipazioni di Beautiful dal 7 al 13 luglio 2025, dove le tensioni tra Zende e Ridge raggiungono il culmine. Con Eric in pericolo e le sue condizioni che peggiorano, Zende decide di completare l’ultima collezione del nonno, sfidando le opposizioni di Ridge e R.J.. Restate con noi per scoprire come si svilupperanno gli eventi e quali colpi di scena attendono i protagonisti.

© Mediaset Infinity Nelle prossime puntate di Beautiful, le condizioni sempre più cagionevoli di Eric, sottoposto da Bridget e Finn ad una rischiosa operazione per salvargli la vita, spingono Zende a prendere la decisione di ultimare l’ultima collezione del nonno. Tuttavia, Ridge si oppone alla volontà di Zende, convinto che spetti al figlio R.J. proseguire il lavoro del nonno. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni  che seguono. Beautiful è in onda 7 giorni su 7: la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Beautiful, anticipazioni da lunedì 7 a domenica 13 luglio 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 7 al 13 luglio 2025: Zende vuole completare l’ultima collezione di Eric

