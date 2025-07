Asse caldo con il Sassuolo | l’Avellino cala il bis dopo Kumi

L'Avellino si conferma protagonista sul mercato, rafforzando il suo legame con il Sassuolo e puntando sui giovani talenti. Dopo il prestito di Justin Kumi, arrivano nuove certezze con Luca D’Andrea, consolidando un asse strategico che promette grandi novità per il futuro della squadra. È un momento di crescita e ambizione, dove la collaborazione tra club apre le porte a un nuovo entusiasmante capitolo.

Tempo di lettura: 2 minuti L' Avellino accelera e costruisce con decisione sul mercato estivo, stringendo un rapporto sempre più solido con il Sassuolo. Dopo l'innesto di Justin Kumi, è in arrivo anche Luca D'Andrea: due operazioni che consolidano un vero e proprio asse di collaborazione tra i due club, fondato sulla valorizzazione dei giovani e su una visione condivisa di crescita. Kumi, centrocampista classe 2003, reduce da 11 presenze in Serie B nella stagione appena conclusa, di cui 8 con la Reggiana e le restanti con la maglia neroverde. Giocatore d'intensità e struttura fisica, Kumi rappresenta un profilo moderno, perfetto per dare equilibrio e gamba alla mediana di Raffaele Biancolino.