Sancho Juve arrivano nuove conferme | la società bianconera tiene vivi i contatti con il Manchester United per l’esterno inglese Gli ultimi aggiornamenti

La Juventus continua a sognare Jadon Sancho, mantenendo vivi i contatti con il Manchester United e alimentando l’attesa tra i tifosi. La società bianconera non molla la presa e punta deciso sugli esterni, con importanti aggiornamenti provenienti dagli addetti ai lavori. La strada verso il talento inglese rimane calda e piena di possibilità, mentre l’estate si avvicina. Rimanete sintonizzati per scoprire come evolverà questa intrigante operazione di mercato.

Sancho Juve, sempre vivi i contatti con il Manchester United: arrivano importanti novità sul futuro dell'esterno inglese. Gli aggiornamenti. Su TMW, nell'editoriale odierno, il direttore Niccolò Ceccarini ha fornito nuovi aggiornamenti di calciomercato Juventus anche sul fronte esterni. I bianconeri insistono anche per Jadon Sancho. SANCHO E CONCEICAO – « La Juventus punta forte sugli esterni e per questo tiene aperti due tavoli. Da una parte tiene vivi i contatti con il Manchester United per Sancho, dall'altra resta in pressing per Conceicao. Il Porto sembra intenzionato ad abbassare un po' le sue pretese economiche (fino a poco tempo fa chiedeva i 30 milioni della clausola rescissoria) e magari presto ci potrebbe essere una nuova accelerazione».

Infortunio Koopmeiners: recupera per Juve Udinese? La sensazione è che… Non arrivano aggiornamenti incoraggianti. La situazione - Teun Koopmeiners, infortunato al tendine d’Achille, continua a lavorare in modo differenziato alla Continassa.

Colpo Juve: in chiusura l'affare David Decisivi gli ultimi contatti nella notte tra il club e gli agenti del giocatore Il canadese è atteso in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri

SKY - Juventus scatenata: nuovi contatti con Osimhen, spunta anche Retegui; TMW - Danilo firma la risoluzione con la Juve nelle prossime 72 ore, poi la firma col Napoli!; Juventus Premium Club | VIP Hospitality Stagionale Juventus.

Juve, doppio rinforzo in difesa: uno ha già firmato – UFFICIALE - Arrivano le ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il futuro di alcuni giocatori che sono pronti a legarsi alla Juventus in vista delle prossime stagioni ... Si legge su calcionow.it

La Juve non molla Aouar: contatti vivi, il giocatore ha dato la sua preferenza - Calciomercato.com - Un rinforzo a centrocampo, per fare il salto di qualità in un reparto che arranca. Secondo calciomercato.com