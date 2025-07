Siamo pronti a un nuovo Ancien Régime?

Siamo pronti a un nuovo ancien régime, dove il matrimonio si trasforma in un palcoscenico di protagonismi e strategie. Lauren Sanchez e Jeff Bezos hanno acceso un dibattito infuocato, scatenando sui social discussioni che oscillano tra saggezza e superficialità. Tra chi vede vantaggi economici e di marketing, si apre una riflessione più profonda sul ruolo del sentimento e dell'ego nell'epoca moderna. La questione non è solo gossip, ma una finestra sulla nostra società in continua evoluzione.

«Nessuna donna fa un matrimonio d'interesse: tutte hanno l'accortezza, prima di sposare un milionario, d'innamorarsene». Non so se Lauren Sanchez si sia comportata come osservava ironicamente Cesare Pavese. So però che l' evento matrimoniale di Jeff Bezos è riuscito a scatenare un dibattito che ha toccato, soprattutto sui social, rare vette di stupidità e di protagonismi da bar sport. Tra chi ha evocato i benefici economici, di marketing e di immagine per Venezia e l'Italia, e chi, al contrario, ha intonato la lagna pauperista. È stata anche evocata l' invidia sociale, oltre che l'odio, per la ricchezza propria dei soliti comunisti.

