Ormai oltre un anno fa, Drew McIntyre si rese protagonista di un momento che andò virale sui social. In occasione del match di WM 40 disputato contro Seth Rollins, lo scozzese, durante le prime fasi dell’incontro, preso in mano il cellulare della compagna e pubblicò sui social un tweet con la frase “bored at work”, ossia “annoiato a lavoro”. In occasione del suo ritorno a SmackDown di venerdì Drew ha esibito una t-shirt che riprende quella frase, t-shirt che ora anche i fan potranno avere. Bored At Work. In vendita sul WWE Shop la t-shirt “Bored At Work” di Drew McIntyre. Lo scozzese ha condiviso la cosa con un post sui social con questa didascalia: “C’è voluto un anno e tre mesi, ma ora anche voi potete essere annoiati a lavoro”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: In vendita la t-shirt “Bored At Work” di Drew McIntyre

