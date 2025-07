Conte America Party è in Italia Musk secondo

L'America Party di Musk? Un nome che, secondo il leader del M5s Giuseppe, sembra ormai parte del panorama politico italiano. Con accuse di sudditanza verso gli Stati Uniti e riferimenti a accordi militari e commerciali, si apre un dibattito sulla reale influenza degli USA nel nostro Paese. Musk, arrivato secondo, rappresenta forse un simbolo di questa nuova tendenza? Scopriamolo insieme.

L'America party di Musk? "Non è una novità. Come la chiamate la nostra maggioranza" che "accetta di acquistare armi americane (perché quando parliamo del 5% del Pil, sono tutti protocolli di armi e industrie americane)" che dice che "il 10% di dazi sarebbe un'ottima soluzione.Il partito americano è già stato creato in Italia da questo governo" che ha "sudditanza" verso gli Usa. "Musk è arrivato secondo". Lo afferma il leader del M5s Giuseppe Conte al Forum in Masseria.