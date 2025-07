Bonny | Praticavo judo e all’inizio ero centrocampista! Ho un mito

Yann-Ange Bonny, passato dal calcio al judo e ora nuovo acquisto dell’Inter, rappresenta un vero esempio di passione e versatilità. Fin da piccolo, la sua energia inesauribile lo ha portato a scoprire diversi sport, crescendo come centrocampista e come atleta poliedrico. La sua evoluzione tattica e umana promette grandi soddisfazioni ai nerazzurri. Scopriamo insieme le sue curiosità e il suo percorso emozionante, che lo ha portato a vestire la maglia dei campioni italiani.

Bonny è stato ufficializzato nella mattinata di ieri come nuovo giocatore dell’Inter ( vedi video intervista ). Ecco alcune sue curiosità. JUDO – Yann-Ange Bonny racconta ai canali del club i suoi inizi con lo sport: « Ero iperattivo da piccolo e il judo non bastava a scaricarmi. Così mia mamma mi ha iscritto in una squadra di calcio quando avevo 5 o 6 anni. È stato un colpo di fulmine. Da quel momento non ho mai smesso ». EVOLUZIONE TATTICA – Bonny inizia come centrocampista: « Fino ai 16-17 anni giocavo a centrocampo. Poi mi hanno spostato in attacco. direi che è andata bene, visto com’è proseguita la mia carriera ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny: «Praticavo judo e all’inizio ero centrocampista! Ho un mito»

