Nel Pd montano i dubbi su Ricci | contrasti e mal di pancia nella coalizione

Nel cuore delle Marche, il centrosinistra si trova ad affrontare un momento di incertezza: i dubbi su Ricci, le tensioni e i mal di pancia crescono all’interno del PD. La corsa regionale si sta complicando, e questa fase di avvio rivela più di qualche interrogativo sulla leadership e sulle strategie future. Con il peso di aspettative e contrasti, ora più che mai, bisogna capire se il partito saprà trovare l’unità per affrontare la sfida elettorale.

Il tasto rewind in politica non esiste, però nella corsa regionale delle Marche c'è un problema sul centrosinistra, segnatamente il PD. Quando è passato più o meno un mese dall'avvio della campagna elettorale, si affollano le perplessità intorno alla figura indicata come candidato presidente, l'eurodeputato dem Matteo Ricci. Già sindaco di Pesaro, volto noto dei talk show politici, erano state riposte in lui le speranze per contendere a Francesco Acquaroli, l'esponente di Fratelli d'Italia che mira alla riconferma, il timone della giunta regionale. Solo che, al momento, son più gli inciampi e i nodi politici che i benefici.