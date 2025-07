Ozzy Osbourne saluta il suo pubblico in 40mila al concerto d’addio

Ozzy Osbourne, leggendario frontman dei Black Sabbath, ha regalato un indimenticabile addio ai suoi fan a Birmingham, teatro di emozioni e ricordi. Con il suo trono nero e la voce inconfondibile, ha regalato uno spettacolo tributo, lasciando il pubblico con il cuore colmo di nostalgia e ammirazione. “Che la follia abbia inizio”, ha esclamato prima di...

Un concerto tributo per quella che lui stesso ha definito la sua ultima esibizione dal vivo. Ozzy Osbourne ha salutato il suo pubblico a Birmingham, la sua città natale, cantando al ‘Villa Park’ davanti a 40mila fan. Lo show e la reunion con i Black Sabbath. L’artista 76enne, a cui è stato diagnosticato nel 2020 il morbo di Parkinson, si è esibito su un trono nero che si ergeva sotto il palco. “Che la follia abbia inizio”, ha esclamato prima di iniziare il live. “Non so cosa dire, sono stato a letto per circa sei anni. Non avete idea di come mi sento, grazie dal profondo del cuore – ha aggiunto – Siete tutti speciali, ora forza scatenatevi!”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ozzy Osbourne saluta il suo pubblico, in 40mila al concerto d’addio

