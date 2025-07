Sisto contro Gratteri | Inopportuno il suo programma su La7 La replica | Apra un procedimento disciplinare

Lo scontro tra il viceministro Francesco Paolo Sisto e il procuratore Nicola Gratteri si infiamma con durezza, sollevando interrogativi sulla gestione dei ruoli istituzionali e l’opportunità di certi programmi televisivi. La replica di Gratteri e l’ipotesi di un procedimento disciplinare aprono un capitolo delicato sul confine tra autonomia delle procure e libertà di espressione. Un dibattito acceso che potrebbe avere ripercussioni importanti sul sistema giudiziario italiano.

Scintille a distanza tra il viceministro della Giustizia, il berlusconiano Francesco Paolo Sisto, e il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri. A innescare lo scontro, come riporta La Stampa, la frecciata rivolta da Sisto al magistrato a un convegno sulla separazione delle carriere organizzato da Forza Italia a Torino: “È di queste ore la notizia che un importante pubblico ministero sarà conduttore di una trasmissione come presentatore a La7 “, ha detto, riferendosi al format in quattro puntate “ Lezioni di mafie “, condotto dal pm e annunciato alla presentazione dei palinsesti della rete. “Oggi, lui che ricopre un ruolo importante in una Procura importante, presenterà una trasmissione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sisto contro Gratteri: “Inopportuno il suo programma su La7”. La replica: “Apra un procedimento disciplinare”

In questa notizia si parla di: sisto - gratteri - inopportuno - programma

Sisto contro Gratteri: “Inopportuno il suo programma su La7”; Il viceministro Sisto a Gratteri: “Conduttore su La7”. Il procuratore: apra un richiamo disciplinare.

Sisto contro Gratteri: “Inopportuno il suo programma su La7”. La replica: “Apra un procedimento disciplinare” - Il viceministro critica la conduzione tv del magistrato, lui replica: "Apra pure un procedimento disciplinare" ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Sisto (FI) vs Gratteri/ "Inaccettabile voler ridurre appelli e ricorsi in Cassazione" - IlSussidiario.net - Parecchio critico sul testo Cartabia, il procuratore ha esordito così: «Il ministro non si ... Secondo ilsussidiario.net