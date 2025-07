Milanello cambia nome | ecco come si chiamerà lo storico centro sportivo del Milan

Il cuore pulsante del Milan si trasforma: Milanello cambia nome, segnando un nuovo capitolo nella sua storia. Il club rossonero ha annunciato la cessione dei diritti di denominazione a Clivet, che diventa così Official Climate Partner. Questa partnership innovativa non solo rinnova l’immagine del centro sportivo di Carnago, ma rafforza anche l’impegno del Milan verso la sostenibilità ambientale e il futuro del calcio.

