Gaza Herzog in pressing su Netanyahu | Firmi l’accordo anche se ha un costo Oggi in Qatar i nuovi colloqui Israele-Hamas

In un contesto di crescente tensione, Isaac Herzog spinge Netanyahu a firmare un accordo per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi, nonostante il prezzo elevato. Mentre si avvicina l'incontro con Trump a Washington, la pressione per trovare una soluzione duratura si fa più forte. L'urgenza di agire e di fare scelte difficili potrebbe segnare un passo decisivo verso la pace in una regione segnata da decenni di conflitto.

Israele dovrebbe firmare un accordo per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi anche se «il costo non è semplice». È questa la raccomandazione che Isaac Herzog, presidente dello Stato ebraico, ha voluto dare a Benjamin Netanyahu prima del suo volo per Washington, dove lunedì 7 luglio il premier incontrerà Donald Trump. Secondo un comunicato diffuso dallo stesso ufficio di Herzog, il presidente ha sottolineato l’urgenza di raggiungere una svolta nei colloqui per ottenere un accordo sulla liberazione degli ostaggi. «Sostengo pienamente questi sforzi, anche quando comportano decisioni difficili, complesse e dolorose. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: gaza - herzog - netanyahu - accordo

Steinmeier a Herzog: "Gli aiuti a Gaza siano sbloccati subito" - Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha lanciato un appello urgente al suo omologo israeliano, Isaac Herzog, chiedendo di sbloccare immediatamente gli aiuti umanitari e medici a Gaza.

Netanyahu lunedì negli Usa: a tema la tregua a Gaza Il 7 luglio Netanyahu si recherà alla Casa Bianca. Notizia che si interseca con quelle, più che insistenti, riguardanti le pressioni dell’amministrazione Trump per chiudere la guerra di Gaza e liberare gli osta Vai su Facebook

Nulla di fatto sulla tregua, a Doha nuovi colloqui, Herzog a Netanyahu: Firmi accordo - Nulla di fatto, Netanyahu non approva le modifiche di Hamas sull'accordo, ma tiene negoziati aperti - il punto dalla corrispondente; Herzog a Netanyahu: Firmi l'accordo per la tregua a Gaza anche se ha un costo. Nuovo round di colloqui a Doha; Herzog a Netanyahu, firmi l'accordo anche se ha un costo.

Gaza, raid di Israele: morti 33 palestinesi. Herzog a Netanyahu: «Firmi l'accordo anche se ha un costo» - Gaza, le condizioni per la tregua: i 4 nodi che ostacolano la pace ... Come scrive ilmessaggero.it

Herzog a Netanyahu, firmi l'accordo anche se ha un costo - I raid aerei israeliani hanno ucciso almeno 33 palestinesi a Gaza dopo che l'esercito ha dichiarato di aver colpito oltre 100 obiettivi terror ... msn.com scrive