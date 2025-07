Flixbus diretto a Vienna si ribalta in autostrada i testimoni | sangue dappertutto Tra i 23 feriti l’attrice Francesca Nunzi

Un tragico incidente scuote la Germania, dove un autobus Flixbus diretto a Vienna si è ribaltato in autostrada. Tra i feriti, anche l’attrice italiana Francesca Nunzi, nota per i suoi ruoli in film e fiction di successo. Testimoni descrivono scene di sangue e caos, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per assistere le vittime. Un evento che ha lasciato tutti senza parole, ricordandoci quanto la sicurezza sia fondamentale in viaggio.

C’è anche l’attrice italiana Francesca Nunzi, protagonista di alcuni film e fiction di successo, tra i 23 passeggeri feriti nel disastro autostradale dell’autobus Flixbus avvenuto venerdì in Germania. “C’era sangue dappertutto, ci siamo trovati ribaltati”, hanno raccontato alla Bild alcuni dei passeggeri scampati al drammatico incidente. Il pullman, che copriva la tratta da Copenaghen a Vienna, è uscito fuori strada ribaltandosi, a uno svincolo che porta a Röbel, città della Germania settentrionale, a circa 140 chilometri a nord di Berlino. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Flixbus diretto a Vienna si ribalta in autostrada, i testimoni: sangue dappertutto. Tra i 23 feriti l’attrice Francesca Nunzi

