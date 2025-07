Arriva Osimhen e stravolge il Milan | nuovo bomber rossonero

L’arrivo di Osimhen al Milan sta scuotendo il calcio italiano, promettendo rivoluzioni in attacco e un nuovo capitolo per il rossonero. Dopo aver brillato con il Napoli, il bomber nigeriano sembra pronto a vestirsi di rossonero, ma la sua partenza segna anche una fase di incertezza tra i partenopei. Con numeri impressionanti e una determinazione ferrea, Osimhen si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, lasciando dietro di sé le ombre di un passato ormai alle spalle.

In casa Napoli si respira un’aria di inevitabile separazione. Victor Osimhen, reduce da una stagione da protagonista in prestito al Galatasaray, non intende restare in azzurro e la cosa vale, viceversa, anche per i partenopei. Con 151 reti in 264 presenze complessive da professionista, l’attaccante nigeriano è ormai tra i numeri uno del panorama internazionale. Tuttavia, i rapporti con De? Laurentiis e la società non sono più quelli di un tempo: né Osimhen né il club hanno intenzione di riprendere il loro cammino insieme. Importante nodo resta la clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida solo per trasferimenti all’estero, che lo rende icona ambita da club di prima fascia. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com