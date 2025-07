LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | quattro fuggitivi con tre minuti di vantaggio

Segui in tempo reale la tappa di oggi del Tour de France 2025, un emozionante capitolo della corsa con quattro fuggitivi avanti di ben tre minuti. Resta aggiornato su ogni svolta, incidente e strategia, mentre il gruppo si avvicina per un finale mozzafiato. CLICCA QUI per non perdere neppure un secondo di questa spettacolare gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02: Ricapitoliamo un attimo la situazione. Yevgeniy Fedorov (XDS Astana), Bruno Armirail (Decathlon Ag2r La Mondiale Team), Brent Van Moer (Lotto) ed Andreas Leknessund (Uno X Mobility) hanno tre minuti di vantaggio sul gruppo. 13.58: Finito a terra anche Pavel Sivakov (UAE Team Emirates), uno dei compagni di squadra di Pogacar. 13.55: Bruno Armirail (Decathlon Ag2r La Mondiale Team) e Brent Van Moer (Lotto) stanno aspettando i due compagni di fuga. 13.53: CADUTA DI DUE FUGGITIVI! In curva sono finiti a terra Yevgeniy Fedorov (XDS Astana) ed Andreas Leknessund (Uno X Mobility) 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: quattro fuggitivi con tre minuti di vantaggio

In questa notizia si parla di: minuti - diretta - vantaggio - tour

LIVE Musetti-Zverev, ATP Roma 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’atteso quarto di finale - Benvenuti alla diretta live del quarto di finale tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev all'ATP di Roma 2025.

Continua la fuga del 217 @Federico Pozzetto con più di 2 minuti e 30 di vantaggio Granfondo Città di Tortona Vai su Facebook

LIVE Tour de France: 2ª tappa, arrivo a Boulogne sur Mer. Armirail e Van Moer in testa, gruppo a 3'; Giro, Denz vince la 18^ tappa. Del Toro in rosa; Alcaraz batte Sinner in finale agli Internazionali di Roma: 6-7, 1-6, Jannik: «Sulla terra ora è più forte ma lo batterò a Parigi».

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA/ Trionfa Philipsen sul finale! - IlSussidiario.net - Diretta Tour de France 2024: Gachignard in vantaggio (esiguo) Gachignard continua a mantenere il proprio vantaggio quando all’arrivo del Tour de France, nella sedicesima tappa, mancano circa 30 ... Da ilsussidiario.net

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA/ Jasper Philipsen ha vinto la 1^ tappa, è maglia gialla! (5 luglio) - Diretta Tour de France 2025 oggi sabato 5 luglio, classifica e streaming video Rai 2: orario, percorso e vincitore della 1^ tappa a Lilla. Riporta ilsussidiario.net