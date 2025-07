Cornaredo corpo ripescato nel canale | vittima un 57enne

Tragedia a Cornaredo: un uomo di 57 anni è stato ritrovato senza vita nel canale che costeggia via Monzoro. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi non ha potuto fare altro che constatare il tragico evento. La comunità si stringe in un pensiero di vicinanza, mentre le indagini cercano di chiarire le circostanze di questo drammatico episodio. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Cornaredo, 06 luglio 2025 – Il corpo di un uomo di 57 anni è stato rinvenuto ieri privo di vita nel canale che affianca via Monzoro a Cornaredo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri di Corsico, un’ambulanza e un’automedica ma gli operatori hanno potuto solo constatare il decesso. Gli operatori del soccorso erano stati allertati nel tardo pomeriggio dalla confinante Settimo Milanese per un uomo caduto nel corso d’acqua, dove la corrente, anche a causa del maltempo della mattinata, era forte, forse per tentare di salvare il suo cane. I vigili del fuoco erano dunque usciti con l’elicottero per tentare di individuare la persona dall’alto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cornaredo, corpo ripescato nel canale: vittima un 57enne

In questa notizia si parla di: cornaredo - corpo - canale - ripescato

Cornaredo, corpo ripescato ieri sera nel canale: vittima un 57enne - Tragedia a Cornaredo: un uomo di 57 anni è stato rinvenuto senza vita nel canale di via Monzoro. Nonostante l’intervento rapido di vigili del fuoco e forze dell’ordine, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile.

Cornaredo, corpo ripescato ieri sera nel canale: vittima un 57enne; Milano, il suo cane cade nel canale di Cornaredo carico dopo le piogge: 57enne muore travolto dalla corrente.

Cornaredo, corpo ripescato nel canale: vittima un 57enne - Cornaredo, 06 luglio 2025 – Il corpo di un uomo di 57 anni è stato rinvenuto ieri privo di vita nel canale che affianca via Monzoro a Cornaredo. msn.com scrive

Milano, il suo cane cade nel canale di Cornaredo carico dopo le piogge: 57enne muore travolto dalla corrente - L'incidente sabato pomeriggio in via Monzoro, al confine con Settimo Milanese, all’altezza di un piccolo ponte sotto cui scorre il canale scolmatore. Come scrive msn.com