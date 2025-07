LIVE Errani Vavassori-Withrow Khromacheva Wimbledon 2025 in DIRETTA | giocatori a breve in campo

Preparati a vivere in tempo reale l'emozione del match di Wimbledon 2025 tra Errani e Vavassori contro Withrow e Khromacheva! La suspense cresce mentre i giocatori si avvicinano al campo, pronti a scrivere un’altra pagina di storia tennis. Segui la nostra diretta aggiornata in ogni istante, tra colpi vincenti e attese meteorologiche: il torneo è solo all’inizio e le emozioni sono assicurate!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:03 Previsioni che mettono pioggia nella prossima ora, vedremo se effettivamente pioverà o meno! 14:00 Ci siamo, ancora qualche minuto di attesa e accoglieremo in campo la coppia italiana formata da Errani e Vavassori. Il loro match di ottavi di finale a Wmbledon li vede opposti a WithrowKhromacheva (USARUS). 13:25 Si va al 3° set, poi il doppio misto! La previsioni danno pioggia verso le 14:3015 italiane. 12:33 Match junior che ha appena completato il primo set tra Kennedy e Bonding per 1-6, poi gli azzurri! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale del tabellone di doppio misto di Wimbledon 2025 che vede coinvolta la coppia azzurra campione a Parigi composta da Sara Errani e Andrea Vavassori opposti a WithrowKhromacheva! Gli azzurri, terza forza del tabellone misto, hanno vinto due degli ultimi tre Major disputati in coppia insieme, gli US Open 2024 e pochi mesi fa anche il Roland Garros.