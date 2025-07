Stefanenko | Io modella per caso Mia madre era convinta che non avrei mai trovato marito

Stefenanko, ex top model e affascinante conduttrice russa, rivela un percorso ricco di sfide e successi, partendo dalla sua infanzia fino alle passerelle italiane. Con una vita che ha sfidato le aspettative, dimostra come la determinazione possa trasformare i sogni in realtà. Scopriamo insieme la sua incredibile storia di passione, perseveranza e stile.

La ex top model e conduttrice russa si racconta, dalla sua infanzia ai primi concorsi di bellezza, passando per la vita in Italia. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Stefanenko: “Io, modella per caso. Mia madre era convinta che non avrei mai trovato marito”

In questa notizia si parla di: stefanenko - modella - caso - madre

Natasha Stefanenko, laureata e modella per caso: Mamma temeva non avrei trovato marito; Sasha Sabbioni, chi è la bellissima figlia di Natasha Stefanenko; Natasha Stefanenko, storia della conduttrice nata nella città segreta S-45. FOTO.

Natasha Stefanenko, laureata e modella per caso: "Mamma temeva non avrei trovato marito" - In una intervista Natasha Stefanenko ha raccontato che sua mamma temeva che non avrebbe mai trovato marito e invece sta con Luca da tre decenni. Come scrive gazzetta.it

Natasha Stefanenko: "Da piccola vivevo in una città segreta negli Urali. La bellezza? Puntavo sull'intelligenza" - La showgirl a Corriere della Sera: "Ogni russo ha un parente o un amico in Ucraina. Da msn.com