Sono pronti a immergersi in un vortice di suspense e emozioni, tra segreti nascosti e tensioni che esplodono sotto il sole romano. Quando Amanda Campana e Matteo Oscar Giuggioli condividono con noi la loro esperienza, ci conducono nel cuore di un'estate che cambierà tutto, rivelando come il cinema possa trasformare le emozioni in un viaggio indimenticabile. La loro passione trasparisce, lasciandoci desiderosi di scoprire cosa accadrà quando Suspicious Minds farà il suo debutto online.

Quando incontro Amanda Campana e Matteo Oscar Giuggioli via zoom alla vigilia della release online di Suspicious Minds, ho appena visto il film e mi passano ancora per la testa parecchie sensazioni. Il thriller psicologico di cui sono protagonisti, assieme a una coppia di 45-50enni formata dai colleghi Francesco Colella e Thekla Reuten, è intenso e si svolge nel bel mezzo di un’estate romana. Come si vede dal trailer, i quattro, che non si conoscono, sono alloggiati nello stesso hotel e vengono divisi da un ascensore che rimane bloccato per ore. La lei ventenne sospesa tra un piano o l’altro con il lui della coppia più matura. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Matteo Oscar Giuggioli e Amanda Campana raccontano l'estate addosso

