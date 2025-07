Bimbo azzannato da un pitbull | È grave che fine fanno i proprietari

Un drammatico episodio a Fermo, dove un bambino di 4 anni è stato gravemente ferito da un pitbull, riaccende il dibattito sulla responsabilità dei proprietari di cani aggressivi. Mentre la comunità si stringe intorno alla famiglia del piccolo, si sollevano interrogativi importanti: cosa succede ai proprietari in questi casi? E quali sono le conseguenze legali per chi permette che un animale pericoloso si scagli contro qualcuno?

A Fermo, nel quartiere di Lido Tre Archi, un bambino di 4 anni è stato gravemente ferito dopo essere stato aggredito da un pitbull il 5 luglio. Il cane lo ha azzannato e sbattuto ripetutamente contro un muro, mentre il piccolo, appena arrivato con i genitori per le vacanze al mare, si trovava nelle vicinanze. I proprietari del pitbull sono intervenuti per fermare l’attacco e salvare il bambino, ma, temendo conseguenze legali, sono fuggiti subito dopo. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, i soccorsi sono intervenuti rapidamente sul posto, e il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico " Salesi " di Ancona, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata a causa delle gravi ferite riportate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it