Le proprietà straniere hanno capito che non conviene acquistare club di Serie A se non di fascia bassa

Il calcio italiano sta vivendo una rivoluzione silenziosa, con le proprietà straniere che si concentrano su club di fascia bassa, mentre i grandi nomi sembrano preferire un approccio più cauto. Il recente passaggio del Monza agli americani di Beckett Layne Ventures rappresenta solo l’ultimo esempio di questa tendenza. Con circa metà delle squadre tra Serie A e B sotto il controllo di investitori internazionali, il volto del nostro calcio sta cambiando radicalmente, e la direzione sembra ormai tracciata.

Il passaggio del Monza da Fininvest agli americani di Beckett Layne Ventures è solo l'ultimo capitolo di una trasformazione in atto. Dalla stagione 202526, circa 20 delle 40 squadre tra Serie A e B saranno sotto il controllo di proprietà straniere o fondi di investimento, segnando una svolta netta verso un calcio sempre più imprenditoriale. In Serie A, ben 11 club su 20 hanno già investitori internazionali – dall'Atalanta fino alla Fiorentina, passando per Inter, Milan e Roma – mentre in Serie B quasi la metà delle società (8 su 20) sono nelle mani di fondi o magnati stranieri, tra cui Monza, Palermo, Sampdoria e Venezia.

