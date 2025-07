Bimbo di 4 anni esce di casa mentre mamma fa la doccia a Bondeno | voleva andare a prendere la merenda

Una tranquilla giornata a Bondeno si è trasformata in un piccolo spavento quando un bambino di soli 4 anni è uscito di casa da solo, deciso ad andare alla ricerca di una merenda. Fortunatamente, grazie all’attenzione di una passante e all’intervento tempestivo dei carabinieri, il bimbo è stato ritrovato e riaccompagnato a casa in sicurezza. Un episodio che ci ricorda l’importanza della vigilanza e dell’affetto familiare. Continua a leggere.

A Bondeno, in provincia di Ferrara, un bimbo di 4 anni è uscito di casa mentre la mamma era sotto la doccia, diretto al supermercato per la merenda. Una donna lo ha notato e ha chiamato i carabinieri, che lo hanno riportato a casa sano e salvo, tra lo spavento della madre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

