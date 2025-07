CdS – Inter Milan e Roma interessate a Kocku

L’Inter fa sul serio: dopo aver concluso il Mondiale per club, i nerazzurri accelerano sul mercato con l’arrivo di Bonny e il pressing su Kocku. La corsa ai rinforzi non si ferma, alimentando entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori. Ma quali sorprese ci riserverà questa sessione estiva? Restate con noi, perché le novità sono appena iniziate.

2025-07-06 12:41:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Terminata l’avventura al Mondiale per club, l’Inter vuole accelerare sul mercato. Dopo Sucic e Luis Henrique, rinforzi che già sono stati a disposizione di Chivu per il torneo negli Stati Uniti, i nerazzurri hanno ufficializzato anche l’ingaggio di Bonny. Nelle ultime ore, dal Portogallo si stanno alimentando le voci riguardo l’interessamento da parte dell’Inter di Kokcu, calciatore del Benfica. Il centrocampista, però, gode dell’attenzione di altri club di Serie A, come il Milan e la Roma. Tre big di Serie A su Kokcu. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – “Inter, Milan e Roma interessate a Kocku”

In questa notizia si parla di: inter - milan - roma - interessate

Federico Giunti: “Igli Tare ok per il Milan. Su Inter-Psg dico che…” - Scopri le parole di Federico Giunti, ex centrocampista del Milan, che si apre su passato, attualità e future prospettive, tra ricordi al Milan e commenti su Nazionale, Inter e PSG.

Tante pretendenti, una sola destinazione: Lucumi è al centro del mercato Juve, Inter e Napoli monitorano il giocatore: chi farà la prima mossa Vai su Facebook

Dal Portogallo: Inter, Milan e Roma interessate a Kocku; Sanzioni UEFA, arriva il verdetto: le decisioni su Roma, Inter e Milan; Inter-Udinese 2-0: le big e la burocrazia della Coppa Italia.

Dal Portogallo: "Inter, Milan e Roma interessate a Kocku" - Dopo Sucic e Luis Henrique, rinforzi che già sono stati a disposizione di Chivu per il torneo negli Stati Uniti, i ner ... Come scrive corrieredellosport.it

Calciomercato: Milan, Roma o Inter, chi prende il talento del Benfica - Alla ricerca di un centrocampista, le società italiane hanno messo gli occhi sul classe 2000 di proprietà del Benfica. Da calciomercato24.com