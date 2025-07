Allerta meteo per temporali e forti piogge domenica 6 luglio 2025 | ecco dove

Preparatevi a una domenica all'insegna dei temporali e delle intense piogge: la Protezione civile ha emesso allerte per nove regioni italiane. La Lombardia si trova sotto allerta arancione, mentre Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Valle d'Aosta e Veneto devono fare attenzione alle criticità gialle. Inoltre, un’allerta idrogeologica è in vigore in alcune aree. Ecco tutto quello che c’è da sapere per affrontare al meglio questa giornata meteorologicamente impegnativa.

Per la giornata di domenica 6 luglio 2025 la Protezione civile ha diramato un ‘ allerta per rischio temporali in nove regioni. Per la Lombardia l’allerta è arancione (moderata criticitĂ ) mentre per Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Valle d’Aosta e Veneto è gialla (ordinaria criticitĂ ). In vigore inoltre un’allerta gialla per rischio idrogeologico in Lombardia, Toscana, Trentino Alto-Adige e Valle d’Aosta. Parchi e cimiteri chiusi a Milano. In considerazione dell’allerta arancione, a Milano si è deciso di non aprire i parchi cittadini recintati e di chiudere anticipatamente i cimiteri in concomitanza con il peggioramento delle condizioni meteo. 🔗 Leggi su Lettera43.it Š Lettera43.it - Allerta meteo per temporali e forti piogge domenica 6 luglio 2025: ecco dove

In questa notizia si parla di: allerta - temporali - domenica - luglio

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticitĂ idrogeologica.

MALTEMPO, LUNEDÌ IN CAMPANIA RISCHIO TEMPORALI E GRANDINATE La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalla mezzanotte di oggi, domenica 6 luglio, fino al Vai su X

ALLERTA GIALLA Emessa dalla nostra sala operativa per rischio idrogeologico e temporali forti nella giornata di domani domenica 6 luglio su tutta la Toscana. Nella mattina di domani, domenica, possibilitĂ di temporali sulla costa e sulle zone limitrofe, nel Vai su Facebook

Italia divisa tra nubifragi e caldo rovente. Oggi allerta arancione in Lombardia e Friuli - In Friuli tre zone passano ad allerta arancione, fino a lunedĂŹ mattina; Allerta gialla per temporali: previsioni e aggiornamenti; Allerta meteo per grandine e temporali domenica 6 luglio, allarme della Protezione civile in nove regioni.

Allerta meteo gialla in Emilia Romagna: temporali e vento forte per lunedì 7 luglio - Nelle zone interessate dalle intense precipitazioni, non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore. Scrive msn.com

Maltempo Toscana, temporali forti e grandine: “Oltre 4mila fulmini”. Prorogata l’allerta gialla - Le piogge soprattutto nella zona della Valdelsa e del Chianti fiorentino, con 60mm a Gambassi e Montespertoli. Secondo lanazione.it