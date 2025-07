28 years later supera incassi di film di christopher nolan nel ranking di aaron taylor-johnson

28 Years Later ha sconfitto le aspettative, superando gli incassi di un film di Christopher Nolan e diventando uno dei più redditizi nella carriera di Aaron Taylor-Johnson. Diretto da Danny Boyle, questo horror drammatico continua la saga di 28 Days Later, narrando il viaggio di un giovane che, abbandonando la sua comunità isolata, si imbarca in un’avventura che lo porterà a scoprire un continente sconosciuto e a confrontarsi con sfide sorprendenti...

Il film 28 Years Later ha raggiunto un importante traguardo al botteghino, superando una produzione di Christopher Nolan e consolidandosi come uno dei titoli più redditizi nella filmografia di Aaron Taylor-Johnson. Diretto da Danny Boyle, questo horror drammatico prosegue la saga di 28 Days Later, raccontando la storia di un giovane che abbandona la propria comunità isolata in cerca di avventure, scoprendo il continente e confrontandosi con umani infetti dalla rabbia. Nel cast principale figurano Aaron Taylor-Johnson, Alfie Williams, Jodie Comer e Ralph Fiennes. Secondo quanto riportato da fonti di settore, 28 Years Later si prevede possa raggiungere i $60 milioni negli Stati Uniti nel suo terzo fine settimana, registrando una diminuzione del 56% rispetto all’esordio e incassando circa $4,3 milioni nei tre giorni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - 28 years later supera incassi di film di christopher nolan nel ranking di aaron taylor-johnson

In questa notizia si parla di: aaron - later - taylor - johnson

Fallout su Prime Video: Aaron Moten conferma 5-6 stagioni con ambientazione New Vegas - Nel mondo degli appassionati di videogiochi e serie TV, la serie "Fallout" su Prime Video ha suscitato grande interesse.

Alfie Williams, Jodie Comer, Danny Boyle e Aaron Taylor-Johnson alla premiere a Londra di 28 Years Later Vai su X

28 YEARS LATER Il 2025 è l’anno di 28 anni dopo, rigenerazione del cult 28 giorni dopo e nuova frontiera dell’Inghilterra colonizzata dagli zombi. Dopo quasi trent’anni dall’epidemia di rabbia, il virus non è ancora stato debellato, e i sopravvissuti vivono isola Vai su Facebook

Recensione film 28 Years Later, il ritorno della rabbia; 28 anni dopo, chi sono i veri cattivi nel film di Danny Boyle? – Recensione; 28 Years Later: Cillian Murphy ci sarà, ma non subito.

Aaron Taylor-Johnson: cinque film imperdibili da vedere in streaming in attesa di “28 anni dopo” - Johnson torna al cinema con il sequel "28 anni dopo", mentre cinque film in streaming, tra cui "Kick- Segnala ecodelcinema.com

Aaron Taylor-Johnson sorprende alla première di “28 anni dopo” con un look inedito - Johnson ha svelato un nuovo look alla première londinese di "28 anni dopo", diretto da Danny Boyle, insieme al cast che include Jodie Comer e Ralph Fiennes. Segnala ecodelcinema.com