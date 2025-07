LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Reusser vede la leadership in strada anche Longo Borghini

Segui in diretta la tappa di oggi del Giro d’Italia Femminile 2025, con emozionanti sorpassi e duelli sul percorso! Marlen Reusser si distingue, balzando in testa grazie a una prestazione mozzafiato, mentre Longo Borghini resta a soli 0.06 secondi dall’intertempo. Resta aggiornato per scoprire chi sfilerà sul traguardo e si laureerà protagonista di questa tappa avvincente. Non perdere neanche un minuto di questa emozione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 3 km alla fine della cronometro per Lotte Kopecky. 14.18 Longo Borghini paga solamente 0.06 secondi all’intertempo. 14.16 La belga Lotte Kopecky sta affrontando la seconda sezione della cronometro. La gregaria di van der Breggen è transitata a 0.04 da Reusser all’intermedio. 14.14 MARLEN REUSSER BALZA IN TESTA!! 17.22 dell’elvetica e media di 42.564 kmh. 14.13 Amplia il vantaggio la svizzera. 14.11 Reusser pedala con una ventina di secondi da preservare su van der Breggen. 14.09 TEMPO MONSTRE di Reusser al primo intermedio, 10.48 per la svizzera favorita numero 1 quest’oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Reusser vede la leadership, in strada anche Longo Borghini

In questa notizia si parla di: reusser - diretta - longo - borghini

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Longo Borghini sfida Reusser nella cronometro - Benvenuti alla diretta della prima tappa del Giro d’Italia femminile 2025, un’esplosiva cronometro di 14,2 km a Bergamo che promette emozioni fin dalle prime pedalate.

Vuelta a Burgos, sfida aperta sul Picón Blanco e a cronometro; Challenge Mallorca Femenina 2025, Marlen Reusser doma Mavi Garcia nel Trofeo Palma! 3ª Silvia Persico, 5ª Soraya Paladin; Nella Vuelta a Burgos Reusser conquista il primo successo dell’anno.

GIRO WOMEN. MARLEN REUSSER E IL SUO ALL IN SUL GIRO - Ci sono tutti i presupposti perché la maglia gialla cambi già oggi di proprietario. Segnala tuttobiciweb.it

Vuelta a Burgos Feminas 2025, Marlen Reusser stacca tutte a Picón Blanco e ipoteca la corsa! 3ª Elisa Longo Borghini, 9ª Barbara Malcotti - MSN - Marlen Reusser si aggiudica la tappa regina della Vuelta a Burgos Feminas 2025! Si legge su msn.com