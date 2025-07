Cornaredo corpo ripescato ieri sera nel canale | vittima un 57enne

Tragedia a Cornaredo: un uomo di 57 anni è stato rinvenuto senza vita nel canale di via Monzoro. Nonostante l’intervento rapido di vigili del fuoco e forze dell’ordine, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. La vicenda ha sconvolto la comunità locale, lasciando molti con domande senza risposta. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa drammatica perdita.

Cornaredo, 06 luglio 2025 – Il corpo di un uomo di 57 anni è stato rinvenuto ieri privo di vita nel canale che affianca via Monzoro a Cornaredo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri di Corsico, un’ambulanza e un’automedica ma gli operatori hanno potuto solo constatare il decesso. Gli operatori del soccorso erano stati allertati nel tardo pomeriggio dalla confinante Settimo Milanese per un uomo caduto nel corso d’acqua, dove la corrente, anche a causa del maltempo della mattinata, era forte, forse per tentare di salvare il suo cane. I vigili del fuoco erano dunque usciti con l’elicottero per tentare di individuare la persona dall’alto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it