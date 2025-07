Meloni | Tutto questo non ha prezzo il video da San Siro fa impazzire l' Italia

Un momento che ha emozionato l’Italia intera, portando il cuore del Paese sotto i riflettori internazionali. Durante il concerto di Gabry Ponte a San Siro, quasi 60mila persone hanno intonato insieme l’Inno nazionale, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Un’immagine che ha fatto il giro dei social e ha toccato anche il presidente Meloni, che ha sottolineato: "Vedere decine di migliaia di giovani cantare il nostro Inno con entusiasmo…”.

Durante il concerto-evento di Gabry Ponte a San Siro, quasi 60mila spettatori hanno intonato all’unisono l’Inno nazionale italiano, Fratelli d’Italia, creando un momento emozionante, paragonabile all’atmosfera delle partite della nazionale negli stadi. La scena, divenuta virale sui social, ha colpito anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha commentato: "Vedere decine di migliaia di giovani cantare il nostro Inno con entusiasmo non ha prezzo". Il video condiviso mostrava l’intero stadio unito nel canto, un’immagine potente di orgoglio nazionale.Oltre all’Inno, Gabry Ponte ha celebrato l’italianità con il suo tormentone Tutta l’Italia, brano che ha fatto da sigla a Sanremo e che lui stesso ha descritto come una dichiarazione d’amore al Paese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meloni: "Tutto questo non ha prezzo", il video da San Siro fa impazzire l'Italia

