Metroid Dread | trailer dal Nintendo Direct | in atteso dell’uscita su Switch – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 24 settembre 2021) Durante ilè stato mostrato, in attesasu. Ecco il filmato.. Durante ildi questa notte sono stati mostrati nuovi e noti giochi, tra i vari è apparso anche, che sarà disponibile a partire dal 9 ottobre 2021 su. La compagnia di Kyoto ha condiviso un nuovo. Il filmato ci spiega che Samus Aran è “la più abile cacciatrice di taglie della galassia e parte per una nuova missione sul misterioso pianeta ZDR. I suoi obiettivi sono indagare sulla possibile presenza del letale Parassita ...

Fortunatamente, i fan di Metroid potranno consolarsi con il lancio di Metroid Dread per Switch l'8 ottobre. Mentre a giorni Samus tornerà per chiudere la sua storia con Metroid Dread, ci sono nuove informazioni sulla collezione dei giochi usciti per GameCube e Wii.