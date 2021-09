Mertens sta bene, tornerà presto tra i convocati: ecco quando (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Napoli è partito alla grande nella nuova stagione, sotto la guida di Luciano Spalletti, nonostante qualche indisponibilità. Tra chi è rimasto ancora fuori per infortunio, c'è anche Dries Mertens, ma il suo periodo di assenza sta per concludersi. Il Corriere dello Sport ha ipotizzato i tempi del suo rientro ufficiale: "Dries Mertens sta meglio, sta persino bene e lotta assieme al Napoli, nelle sedute di allenamento che si sono allungate ed allargate, per farsene un’idea delle sue condizioni: le tabelle di marcia dello staff medico sono state rispettate con precisione assoluta e tra Cagliari (probabile) e l’appuntamento di giovedì prossimo con lo Spartak Mosca (assai possibile) va a finire che dall’elenco dei convocati spunti un sorriso un po' belga e un po' napoletano". Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Napoli è partito alla grande nella nuova stagione, sotto la guida di Luciano Spalletti, nonostante qualche indisponibilità. Tra chi è rimasto ancora fuori per infortunio, c'è anche Dries, ma il suo periodo di assenza sta per concludersi. Il Corriere dello Sport ha ipotizzato i tempi del suo rientro ufficiale: "Driessta meglio, sta persinoe lotta assieme al Napoli, nelle sedute di allenamento che si sono allungate ed allargate, per farsene un’idea delle sue condizioni: le tabelle di marcia dello staff medico sono state rispettate con precisione assoluta e tra Cagliari (probabile) e l’appuntamento di giovedì prossimo con lo Spartak Mosca (assai possibile) va a finire che dall’elenco deispunti un sorriso un po' belga e un po' napoletano".

