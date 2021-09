Luce Dei Tuoi Occhi: tutto il cast (Di giovedì 23 settembre 2021) Ieri sera, mercoledi 22 settembre, è andata in onda la prima puntata della nuova fiction RTI su Canale 5 Luce dei Tuoi Occhi. Qual è la trama de La Luce Dei Tuoi Occhi? La storia ruota attorno ad Emma, la protagonista principale. Ballerina di fama internazionale fuggita a New York dopo aver perso una figlia, decide di tornare a Vicenze dove aveva iniziato la sua vita. Una lettera anonima insinua in lei il dubbio che la figlia possa essere ancora viva e che come lei sarebbe una ballerina. A Vicenza trova anche un nuovo amore, il professor Enrico Leoni. Luce dei Tuoi Occhi tutti i personaggi EMMA (Anna Valle) Intelligente, sensibile e creativa. Una donna carismatica e sicura di sé, che la perdita della sua bambina ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 23 settembre 2021) Ieri sera, mercoledi 22 settembre, è andata in onda la prima puntata della nuova fiction RTI su Canale 5dei. Qual è la trama de LaDei? La storia ruota attorno ad Emma, la protagonista principale. Ballerina di fama internazionale fuggita a New York dopo aver perso una figlia, decide di tornare a Vicenze dove aveva iniziato la sua vita. Una lettera anonima insinua in lei il dubbio che la figlia possa essere ancora viva e che come lei sarebbe una ballerina. A Vicenza trova anche un nuovo amore, il professor Enrico Leoni.deitutti i personaggi EMMA (Anna Valle) Intelligente, sensibile e creativa. Una donna carismatica e sicura di sé, che la perdita della sua bambina ...

mattino5 : Questa sera ritorna la grande fiction su #Canale5: a #Mattino5 è venuta a trovarci Anna Valle per presentarci 'Luce… - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 la nuova serie #LucedeituoiOcchi che vede protagonisti #AnnaValle e… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Caro bollette. Cingolani anticipa aumenti del 40%: colpa di gas e C02. A luglio Draghi rimediò coi… - Tizy39781912 : RT @PaoloMaddalenaA: Draghi deve far luce sulla sua politica neoliberista che sta dilaniando il diritto al lavoro, egli sta portando l’Ital… - frankfranfranco : RT @PaoloMaddalenaA: Draghi deve far luce sulla sua politica neoliberista che sta dilaniando il diritto al lavoro, egli sta portando l’Ital… -