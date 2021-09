Highlights e gol Torino-Lazio 1-1, Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di giovedì 23 settembre 2021) I VIDEO con gli Highlights e i gol di Torino-Lazio, sfida valida per la quinta giornata della Serie A 2021/2022. Una partita che vede ancora i granata in grande forma, mentre i biancocelesti non riescono a rendersi quasi mai pericolosi. Termina 1-1, con la rete di Pjaca a cui risponde Immobile dal dischetto, nell’unico, vero, tiro in porta della formazione di Sarri. I diritti degli Highlights sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i link dei due canali Youtube per vedere i gol della partita e tutti i gol di giornata. IL CANALE YOUTUBE DELLA LEGA DI Serie A IL CANALE YOUTUBE DI DAZN SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Icon glie i gol di, sfida valida per la quinta giornata della. Una partita che vede ancora i granata in grande forma, mentre i biancocelesti non riescono a rendersi quasi mai pericolosi. Termina 1-1, con la rete di Pjaca a cui risponde Immobile dal dischetto, nell’unico, vero, tiro in porta della formazione di Sarri. I diritti deglisono in esclusiva della Lega diA e di Dazn, ecco i link dei due canali Youtube per vedere i gol della partita e tutti i gol di giornata. IL CANALE YOUTUBE DELLA LEGA DIA IL CANALE YOUTUBE DI DAZN SportFace.

Advertising

SkySport : ?? 'HA SPACCATO LA PORTA??' ? Entra Theo Hernandez e il Milan batte il Venezia ??? Gol e assist per il francese: ross… - Inter : ?? | HIGHLIGHTS Inter 6 bellissima ???? Rivediamo tutti i gol della partita di San Siro ?? - SkySport : ? BENNACER ? THEO ? BRAHIM DIAZ ?? Azione spettacolare del Milan: gol dell'1-0 ? Al 68' trama insistita da destra ve… - sportli26181512 : Sampdoria-Napoli 0-4: video, gol e highlights: È ancora Napoli show: altra vittoria e primato solitario in classifi… - Robherto72 : @Veg_Markuz @murgias754 @francescogonnos Loro hanno giocato meglio e non si discute, ma mentre loro hanno segnato c… -