GF Vip, baci e coccole in piscina: è nata la prima coppia (Di giovedì 23 settembre 2021) Foto a fine articolo. Tutto scorre per il meglio al Grande Fratello Vip, i concorrenti iniziano a conoscersi e a stringere legami: ognuno ha qualcosa da raccontare sul suo passato. Raffaella Fico è stata costretta a dire la verità sulla sua situazione sentimentale e Gianmaria e Soleil continuano a battibeccare sul loro rapporto ormai finito da tempo. Dall'altra parte le principesse si iniziano a dar da fare: Jessica si è avvicinata a Samy, accumunati entrambi dal mondo della moda; e Lulù ha ormai scelto: Manuel Bortuzzo sarà il suo compagno per l'edizione 6 del GF Vip. Dopo il primo flirt avuto davanti al resto del gruppo, Manuel e Lulù hanno ormai ufficializzato la nascita del rapporto che va oltre l'amicizia attraverso il tanto atteso bagno in piscina. Vediamo cosa è successo.

