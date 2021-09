Ciclismo, Davide Cassani: “Non sarò rimpianto come ct. Nibali a Rio 2016 il grande rammarico” (Di giovedì 23 settembre 2021) Davide Cassani si appresta a vivere il suo ultimo Mondiale da commissario tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo. In Belgio il romagnolo sogna il sigillo di un settembre memorabile, in cui si sono susseguiti gli ori di Sonny Colbrelli nella prova in linea degli Europei e di Filippo Ganna nella cronometro iridata, peraltro il secondo consecutivo dopo quello del 2020. In 8 anni da ct ha collezionato quattro titoli europei, due Mondiali a cronometro grazie a Filippo Ganna, senza dimenticare il rilancio del settore della pista e del Giro d’Italia U23. Davide Cassani lascia una eredità pesante: pensa di venire rimpianto? “Non verrò rimpianto, perché alla fine siamo tutti utili e nessuno indispensabile. Io ho cercato, da uomo della Federazione, di dare il meglio di me ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021)si appresta a vivere il suo ultimo Mondiale da commissario tecnico della Nazionale Italiana di. In Belgio il romagnolo sogna il sigillo di un settembre memorabile, in cui si sono susseguiti gli ori di Sonny Colbrelli nella prova in linea degli Europei e di Filippo Ganna nella cronometro iridata, peraltro il secondo consecutivo dopo quello del 2020. In 8 anni da ct ha collezionato quattro titoli europei, due Mondiali a cronometro grazie a Filippo Ganna, senza dimenticare il rilancio del settore della pista e del Giro d’Italia U23.lascia una eredità pesante: pensa di venire? “Non verrò, perché alla fine siamo tutti utili e nessuno indispensabile. Io ho cercato, da uomo della Federazione, di dare il meglio di me ...

