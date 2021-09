Bosch | più sicurezza per i tram grazie al sistema di assistenza alla guidaHDblog it

(Di giovedì 23 settembre 2021) La società ha sviluppato undiguida per i.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDmotori : Bosch, più sicurezza per i tram grazie al sistema di assistenza alla guida - zazoomblog : Bosch tram più sicuri col nuovo sistema di assistenza alla guida - #Bosch #sicuri #nuovo #sistema - zazoomblog : Bosch tram più sicuri col nuovo sistema di assistenza alla guida - #Bosch #sicuri #nuovo #sistema - Italpress : Bosch rende più sicure le strade italiane - lulopdotcom : #automotive #technology #bosch Bosch rende più sicure le strade italiane - Assistente alla guida elettronico per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Bosch più

STREETRAPITALIA

... responsabile ingegneria per il settore rail diEngineering - ed evitare danni materiali semprefrequenti che comportano costi elevati per i gestori delle reti di trasporto pubblico". ...... il sistema frena automaticamente il tram fino ad arrestarlo per impedire o almeno ridurre quantopossibile l'impatto. Dal punto di vista tecnico , questa soluzione sviluppata daè composta ...