Andremo davvero in vacanza con l’NFT? (Di giovedì 23 settembre 2021) Il 16 agosto 2021 un’elegante suite a Venezia e una cena sull’altana, e per di più da godere in esclusiva, è stata venduta al nuovo 5 stelle alla Serenissima del Gruppo Alpitour – il lussuoso Ca’ di Dio, appena ultimato con il design di Patricia Urquiola. E fino a qui, niente di strano. La particolarità, però, è che per la prima volta nel mondo una camera di hotel è stata venduta all’asta in Nft. Cosa vuol dire? Semplificando al massimo che un utente identificato dal numero esadecimale del suo wallet (un portafoglio di cryptovaluta) ha acquistato la «proprietà digitale» di una prenotazione in hotel. E l’ha pagata, in questo caso, ben 1 ether (al cambio corrente quel giorno circa 3.200 $). L’hotel Ca’ di Dio, nuovo 5 stelle di V Retreats del Gruppo Alpitour è stato il primo a vendere un soggiorno in Nft. Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 settembre 2021) Il 16 agosto 2021 un’elegante suite a Venezia e una cena sull’altana, e per di più da godere in esclusiva, è stata venduta al nuovo 5 stelle alla Serenissima del Gruppo Alpitour – il lussuoso Ca’ di Dio, appena ultimato con il design di Patricia Urquiola. E fino a qui, niente di strano. La particolarità, però, è che per la prima volta nel mondo una camera di hotel è stata venduta all’asta in Nft. Cosa vuol dire? Semplificando al massimo che un utente identificato dal numero esadecimale del suo wallet (un portafoglio di cryptovaluta) ha acquistato la «proprietà digitale» di una prenotazione in hotel. E l’ha pagata, in questo caso, ben 1 ether (al cambio corrente quel giorno circa 3.200 $). L’hotel Ca’ di Dio, nuovo 5 stelle di V Retreats del Gruppo Alpitour è stato il primo a vendere un soggiorno in Nft.

Advertising

BLONDIEVNGEL : se io e @WASTEDT1MES davvero andremo al concerto insieme rideremo - vincecolla : @Linkiesta @Fedemast @lasoncini Però state messi male davvero: un altro articolo sui giovani d'oggi che non valgono… - Niko_VI : @matteosalvinimi Io dico che sporcandosi le mani con l'infame lasciapassare verde per la discriminazione a norma di… - cvpherjhs : - è stata costretta ad eliminare il video e disattivare il profilo, io davvero non so dove andremo a finire ma so c… - 91FrvtZayn : @Lpdilf93 e chi te l'ha detto che non ci andremo davvero? è una promessa, e io le mantengo sempre -

Ultime Notizie dalla rete : Andremo davvero Forum Eventi, si riparte sabato dal vivo con Lilli Gruber Dante in Purgatorio dove andremo tutti" (Mondadori). Il primo volume "A riveder le stelle" che ha ... il legame tra sangue, eredità e memoria, e quel passato con cui l'Italia non ha mai fatto davvero i ...

Bonus in scadenza a settembre: solo pochi giorni per averli! Ora andremo a concentrarci sui bonus in scadenza nel mese di settembre , in particolare perché ... Il bonus ammonta ad 800 euro e i pagamenti sono in ritardo davvero di molto, con INPS che ha finalmente ...

Andremo davvero in vacanza con l NFT? Vanity Fair.it Dante in Purgatorio dovetutti" (Mondadori). Il primo volume "A riveder le stelle" che ha ... il legame tra sangue, eredità e memoria, e quel passato con cui l'Italia non ha mai fattoi ...Oraa concentrarci sui bonus in scadenza nel mese di settembre , in particolare perché ... Il bonus ammonta ad 800 euro e i pagamenti sono in ritardodi molto, con INPS che ha finalmente ...