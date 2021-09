Alan Wake Remastered potrebbe avere riferimenti inediti a Control e Quantum Break (Di giovedì 23 settembre 2021) Remedy Entertainment potrebbe aver confermato che in Alan Wake Remastered, in arrivo il prossimo 5 ottobre, sarebbero stati inseriti dei riferimenti ad altri titoli firmati dalla compagnia come Control e Quantum Break. Non sarebbe la prima volta che i titoli di Remedy vengono collegati tra loro, basti pensare al DLC di Control AWE, che conteneva un più che chiaro riferimento al nostro scrittore preferito. L'indiscrezione proviene da Stephen Totilo di Axios Gaming che, in una recente intervista proprio con il director delle comunicazioni Thomas Puha, ha riportato un'interessante risposta alla domanda sulla presenza di possibili collegamenti: "Quello che abbiamo da dire è: prestate molta attenzione mentre giocherete questa ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 23 settembre 2021) Remedy Entertainmentaver confermato che in, in arrivo il prossimo 5 ottobre, sarebbero stati inseriti deiad altri titoli firmati dalla compagnia come. Non sarebbe la prima volta che i titoli di Remedy vengono collegati tra loro, basti pensare al DLC diAWE, che conteneva un più che chiaro riferimento al nostro scrittore preferito. L'indiscrezione proviene da Stephen Totilo di Axios Gaming che, in una recente intervista proprio con il director delle comunicazioni Thomas Puha, ha riportato un'interessante risposta alla domanda sulla presenza di possibili collegamenti: "Quello che abbiamo da dire è: prestate molta attenzione mentre giocherete questa ...

