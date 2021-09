“Uomini e Donne”, oggi 22 settembre: Ida al centro studio, scoppia la polemica con Armando Incarnato (Di mercoledì 22 settembre 2021) È andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne ed oggi, lo studio del dating show si è focalizzato sul percorso di alcuni dei presenti tra il parterre senior. Graziano ha parlato della conoscenza con Ida Platano e di quanto il loro interesse si sia effettivamente spento. Il cavaliere non avrebbe ben capito … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 22 settembre 2021) È andata in onda una nuova puntata died, lodel dating show si è focalizzato sul percorso di alcuni dei presenti tra il parterre senior. Graziano ha parlato della conoscenza con Ida Platano e di quanto il loro interesse si sia effettivamente spento. Il cavaliere non avrebbe ben capito … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

lauraboldrini : No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è u… - CarloVerdelli : 83 donne uccise da 83 uomini da inizio anno. L’ultima è Alessandra, 21 anni, una figlia di 2, un viso ancora bambin… - Radio1Rai : “La conoscenza è imperativo e diritto per le donne come per gli uomini”. Così di fronte ai Talebani la giovane che… - addo_minali : @sailor_snickers Il fatto che le donne non sappiano guidare è una cosa che si sono inventati gli uomini per autocon… - NerazzuNino : @Claudia_CIau Lo donne lo amano, gli uomini lo invidiano ma è solo il secondo più bello del mondo -