Totem GT - Non solo elettrica

La Totem GT è un innovativo progetto tutto italiano che da una idea di due giovani imprenditori si è trasformato in realtà. Dopo aver fatto notizia sui social nei mesi scorsi e aver già raccolto consensi e prenotazioni in tutto il mondo, la sportiva compie altri passi verso la produzione in serie limitata e lo fa "sdoppiandosi": la Totem Automobili, infatti, ha deciso infatti di affiancare al modello elettrico anche una variante con propulsore termico a benzina. elettrica da 590 CV o V6 biturbo fino a 620 CV. La scelta del powertrain non poteva che ricadere su una soluzione firmata Alfa Romeo: per questo, accanto al modello GT Electric a trazione posteriore, debutta la GT Super, che adotta il V6 2.9 biturbo con cambio automatico e trazione integrale della gamma Alfa Romeo Quadrifoglio. Per chi sceglie l'elettrico sono a disposizione ...

