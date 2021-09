Terremoto in Cile: scossa di Ml 6.6 con epicentro nella regione Bio Bio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Violento Terremoto in Cile con scossa di Ml 6.6 nella regione Bio Bio. Seguita da varie repliche, senza danni gravi o vittime Violento Terremoto in Cile scossa di magnitudo 6.6, seguita da varie repliche, ha interessato oggi in Cile la regione meridionale di Bio Bio, senza che per il momento si segnalino danni gravi o Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 22 settembre 2021) Violentoincondi Ml 6.6Bio Bio. Seguita da varie repliche, senza danni gravi o vittime Violentoindi magnitudo 6.6, seguita da varie repliche, ha interessato oggi inlameridionale di Bio Bio, senza che per il momento si segnalino danni gravi o

