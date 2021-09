San Felice Circeo, aveva allestito un “market” della droga in casa: 28enne in manette (Di mercoledì 22 settembre 2021) San Felice Circeo – Nella serata di ieri, a San Felice Circeo, i carabinieri del locale comando stazione, nell’ambito di servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti , un 28enne originario di Sezze. In particolare il 28enne, durante una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 33,5 grammi di cocaina, 3,8 grammi hashish, 10,7 grammi di mannite, materiale per il confezionamento dello stupefacente, 710 euro in contanti ritenuta provento di spaccio. Nel medesimo contesto investigativo i militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà, di un21 enne di Sabaudia, trovato in possesso di un pacchetto di sigarette ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 settembre 2021) San– Nella serata di ieri, a San, i carabinieri del locale comando stazione, nell’ambito di servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti , unoriginario di Sezze. In particolare il, durante una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 33,5 grammi di cocaina, 3,8 grammi hashish, 10,7 grammi di mannite, materiale per il confezionamento dello stupefacente, 710 euro in contanti ritenuta provento di spaccio. Nel medesimo contesto investigativo i militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà, di un21 enne di Sabaudia, trovato in possesso di un pacchetto di sigarette ...

